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Бразилците избират нов държавен глава и депутати в парламента

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Настоящият държавен глава от левицата Лула да Силва се бори за исторически четвърти мандат

бразилците избират нов държавен глава депутати парламента
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Парламентарни и президентски избори в Бразилия. 81-годишният настоящ държавен глава от левицата Луис Инасио Лула да Силва се бори за исторически четвърти мандат и твърди, че залогът е суверенитетът на страната пред американския натиск. Вотът се провежда под внимателния поглед на американския президент Доналд Тръмп, който насърчава възхода на десницата в Южна Америка, отбелязва Фрарнс прес.

След като гласува, Да Силва заяви, че изборът е между "демокрация" и "варварство".

Основният му съперник е 45-годишния Флавио Болсонаро. При гласуването си той обяви, че иска "да освободи" бразилския народ.

Снимки: БТА

Флавио Болсонаро е син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който получи 27-годишна присъда за опит за държавен преврат след поражението си от Лула на вота през 2022-ра.

Страната е силно поляризирана и вероятно ще се стигне до втори тур на 25 октомври.

#общи избори #Луис Инасио Лула да Силва #втори тур #Бразилия #Парламент #президент

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