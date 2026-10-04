Бразилците избират нов държавен глава и депутати в парламента

Парламентарни и президентски избори в Бразилия. 81-годишният настоящ държавен глава от левицата Луис Инасио Лула да Силва се бори за исторически четвърти мандат и твърди, че залогът е суверенитетът на страната пред американския натиск. Вотът се провежда под внимателния поглед на американския президент Доналд Тръмп, който насърчава възхода на десницата в Южна Америка, отбелязва Фрарнс прес.

След като гласува, Да Силва заяви, че изборът е между "демокрация" и "варварство".

Основният му съперник е 45-годишния Флавио Болсонаро. При гласуването си той обяви, че иска "да освободи" бразилския народ.

Снимки: БТА

Флавио Болсонаро е син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който получи 27-годишна присъда за опит за държавен преврат след поражението си от Лула на вота през 2022-ра.

Страната е силно поляризирана и вероятно ще се стигне до втори тур на 25 октомври.