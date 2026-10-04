В Босна и Херцеговина избират тричленното представителство, два парламента и лидер на Република Сръбска

3 милиона и 400 хиляди избиратели в Босна и Херцеговина днес определят състава на тричленното колективното босненско председателство и 42-мата депутати в долната камара на общодържавния парламент - Камарата на представителите.

Гласува се и за отделните парламенти на двете съставни части на страната - Република Сръбска и Мюсюлманско-хърватската федерация, както и за лидер на Република Сръбска след отстраняването на Милорад Додик за незачитане на правомощията на Върховния международен представител, който наблюдава спазването на мирния договор от 1995-та година.

Снимки: БТА

Водещите кандидати предлагат различни визии за държавата - босненската общност иска силна централна власт, сърбите държат на своята автономия, а хърватите настояват за по-добро политическо представителство.