БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Босна и Херцеговина избират тричленното представителство, два парламента и лидер на Република Сръбска

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
босна херцеговина избират тричленното представителство два парламента лидер република сръбска
Слушай новината

3 милиона и 400 хиляди избиратели в Босна и Херцеговина днес определят състава на тричленното колективното босненско председателство и 42-мата депутати в долната камара на общодържавния парламент - Камарата на представителите.

Гласува се и за отделните парламенти на двете съставни части на страната - Република Сръбска и Мюсюлманско-хърватската федерация, както и за лидер на Република Сръбска след отстраняването на Милорад Додик за незачитане на правомощията на Върховния международен представител, който наблюдава спазването на мирния договор от 1995-та година.

Снимки: БТА

Водещите кандидати предлагат различни визии за държавата - босненската общност иска силна централна власт, сърбите държат на своята автономия, а хърватите настояват за по-добро политическо представителство.

#два парламента # Босна и Херцеговина #Милорад Додик #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
2
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
4
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
5
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
6
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Балкани

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Предаването на тленните останки на цар Самуил е новина и в световните медии Предаването на тленните останки на цар Самуил е новина и в световните медии
Чете се за: 02:22 мин.
Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун
Чете се за: 01:32 мин.
Червен код за лошо време на остров Крит, властите призоваха гражданите да излизат само по необходимост Червен код за лошо време на остров Крит, властите призоваха гражданите да излизат само по необходимост
Чете се за: 01:22 мин.
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
28791
Чете се за: 02:15 мин.
Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС
15544
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Посланието на Мерц в Украйна: "Можете да разчитате на нас"
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ