Военни от ВВС и ВМС локализираха дрейфащ кораб край нос Шабла

Дрейфащ товарен кораб е бил забелязан днес във водите на Черно море на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър“ съвместно със специалисти от Военноморските сили са локализирали и са проверили състоянието на дрейфащият моторен кораб “EMIL”.

След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа.

От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.

Снимки: Пресцентър на ВМС

От ВМС е излъчено известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.

Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.