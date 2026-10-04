След тропическа буря, инциденти и тричасово състезание Макс Верстапен спечели провелото се в Малайзия Гран при на Бахрейн

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул спечели състезанието за Голямата награда на Бахрейн във Формула 1, което се проведе на пистата "Сепанг" в Малайзия. Надпреварата завърши повече от три часа след предвидения по програма старт, бе изпълнена с инциденти и обрати, но в крайна сметка нидерландецът успя да защити първото си място от вчерашната квалификация и да постигне първата си победа за сезона.

Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари.

Състезанието започна с повече от час и половина закъснение заради тропическата буря, която се разрази над пистата само 20 минути преди предвидения старт в 10:00 часа българско време. Около 40 минути след него организаторите направиха опит да дадат начало на състезанието, но след две загряващи обиколки, в които всички бяха избрали гумите интермедия, пилотите бяха прибрани в бокса. Макс Верстапен, който бе на полпозишън, изгуби мощност в колата си, а Люис Хамилтън, който бе втори, буквално спря, за да рестартира колата си. Други пилоти в дъното на колоната също имаха проблеми заради изключително мокрия асфалт, изискващ да се кара с много ниска скорост.

Така надпреварата стартира от бокса с две обиколки зад кола за сигурност. В края на втората рейс контролът обяви, че ще има старт от място, но вече тимовете бяха избрали различни стратегии. Най-радикална бе тази на Ферари. Пилотите на "черните кончета" - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, бяха с меките гуми, подходящи за сух асфалт. Световният шампион Ландо Норис с МакЛарън заложи на гумите медиум, с каквито стартира и ветеранът Фернандо Алонсо с Астън Мартин.

При новия старт най-добра ориентация показаха пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсел, които бързо изпревариха Хамилтън и Верстапен и заеха първите две позиции. До петата обиколка болидите на Ферари постоянно губеха позиции и Льоклер се принуди да влезе в бокса, за сложи гуми интермедия. Хамилтън обаче остана на пистата с меките гуми.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)





В деветата обиколка Валтери Ботас с Кадилак се завъртя на един от завоите и за него състезанието приключи в зоната за сигурност. Това доведе до кола за сигурност на пистата и "безплатен" бокс за лидерите в колоната. Кими Антонели излезе отново на първа позиция, но вече с гуми медиум. Втори зад него се залепи Верстапен, който обаче избра да кара с най-меките гуми. Хамилтън отново не влезе в бокса и при подновяването на състезанието бе на 15-а позиция.

При рестартирането предимството бе изцяло на страната на Верстапен, който се нуждаеше от само няколко завоя на пистата "Сепанг", за да изпревари Антонели и да си върне първото място. Веднага след това Антонели бе атакуван и от съотборника си Джордж Ръсел, който също успя да го изпревари. Така италианецът се озова на третото място, но няколко обиколки по-късно си върна втората позиция. Нито той, нито Ръсел обаче имаха темпото, за да гонят Верстапен, който бързо изгради аванс от около десет секунди на върха.

С изсъхването на трасето ситуацията на пистата започна да се успокоява, а стратегията на Хамилтън започна да дава резултат и той почна да печели позиция след позиция, за да се озове на петото място, точно за втория болид на Ред Бул, управляван от Исак Хаджар.

Около 30-ата обиколка пилотите започнаха да влизат в бокса за нови смени на гумите, като този път и Хамилтън бе сред тях. При излизането си британецът заложи на гумите медиум, тъй като нямаше друг избор. Останалите пилоти в челото избраха гумите софт, но това не им даде очакваното предимство. Разликите между отделните пилоти се запазиха, а най-интригуваща се оказа битката между Хаджар и Хамилтън за четвъртото място. Британецът караше плътно зад французина, но така и не успяваше да го изпревари.

В 43-тата обиколка обаче на пистата настъпи нов обрат. Алекс Албон с Уилямс допусна грешка и се оказа в зоната за сигурност, а отпадането му доведе и до виртуална кола за сигурност по цялата писта. Верстапен и Хамилтън влязоха в бокса за смяна на гуми, като нидерландецът излезе втори зад Антонели, а Хамилтън, който се върна към меките гуми, бе шести зад Оскар Пиастри. Пилотът на МакЛарън обаче караше с твърди гуми, като идеята му бе да стигне с тях до финала.

Колата за сигурност обаче се задържа още една обиколка, което накара Антонели и Ръсел също да преминат през бокса. Така Верстапен отново оглави колоната, пред двата болида на Мерцедес. Тогава на пистата се появи и реална кола за сигурност, което доведе до събирането на колоната в челото, а Пиастри и Норис също бяха извикани за смени на гумите. Те излязоха седми и осми на пистата, като бяха точно зад двата болида на Ферари.

Заради много изоставащи болиди и бавното им придвижване напред колата за сигурност продължи да бъде на пистата, а болидите - да се движат с ниска скорост. Това доведе до два отделни инцидента в 50-ата обиколка. Първият бе с Джордж Ръсел, който получи технически проблем точно на старт-финалната права и това доведе до спирането му. Ландо Норис пък, докато загряваше гумите си, изпусна контрола над колата си и влезе в зоната за сигурност, но все пак успя да се върне на пистата, макар и на 11-а позиция.

В крайна сметка състезанието бе рестартирано за пореден път в 51-вата обиколка. Макс Верстапен не допусна изненада и не даде първата позиция на Кими Антонели. Неговият съотборник Исак Хаджар обаче нямаше нужното темпо, за да се конкурира с двата болида Ферари зад него и в крайна сметка пропусна и Люис Хамилтън, и Шарл Льоклер пред себе си. Топ 6 се допълни от Оскар Пиастри, а най-доброто си класиране за сезона записа и ветеранът Фернандо Алонсо с Астън Мартин, който финишира осми.

В генералното класиране след 16 кръга води Кими Антонели с 320 точки, пред Джордж Ръсел с 236 и Люис Хамилтън с 214. Макс Верстапен е шести със 188 точки, колкото има и петият Ландо Норис. Пред тях със 191 точки е Льоклер.

Следващият старт е след седмица в Сингапур.