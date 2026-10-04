Никола Цолов: Вярвам, че още от днес съм готов за Формула 1

Българският автомобилен пилот Никола Цолов вярва, че вече е готов да направи следващата голяма крачка в своята кариера и да се състезава във Формула 1. В интервю за предаването "Арена спорт“ той разказа за трудностите, които е преодолял във Формула 2, битката за титлата и незабравимото преживяване зад волана на болид от най-престижния автомобилен шампионат.

Цолов се върна към последния състезателен уикенд в Баку, където според него най-голямото предизвикателство е било от психологическо естество. Българинът и неговият отбор са пристигнали след поредица от трудни състезания, в които проблемите с автомобила са се отразили и на резултатите.

"Най-голямата трудност, която трябваше да преодолея, може би беше менталната. Идвахме от няколко лоши уикенда подред с отбора. Единственото, което искахме, беше да работим усилено, за да се върнем там, където бяхме по средата на сезона. Колата беше много трудна за управление и изяждаше задните гуми още в началото на състезанията. Темпото беше много бавно и започнахме да губим аванса, който имахме в шампионата“, заяви Цолов.

Именно реакцията след този тежък период му дава най-голямо удовлетворение. В основното състезание в Баку българинът потегли 11-и и стигна до второто място.

"За мен най-важното е начинът, по който се върнахме на последното състезание. Успяхме да излезем от толкова трудна ситуация ментално, при цялото напрежение отвсякъде. Не само излязохме от нея, но направихме колата много по-приятна и много по-бърза за каране, за да можем да бъдем най-бързите на последния ден“, обясни той.

След финала Цолов определи второто си място като резултат, който за него се усеща като повече от победа.

"За мен това е повече от победа, защото в дългосрочен план ще ми помогне много повече. Когато съм отново в такъв момент, ще мога да се сетя, че преди съм успял да изляза от него. Затова имах такова усещане“, добави българинът.

В момента Цолов е втори в шампионата и изостава със седем точки от Камара, но не крие увереността си, че може отново да се върне на върха.

"Напрежението винаги го има, всеки го усеща, но за мен е много важно как го използваш. Дали ще те притеснява, или ще те бута да направиш повече от останалите като работа. Ако се върнем още в Канада, тогава изгубих лидерството в шампионата. След това имах пет-шест кръга, в които се справяхме супер добре заедно с отбора. Гледам на нещата като на цикъл. Отново съм в момент, в който съм отдолу, но ще се върна на върха. Вече го направихме в Баку“, каза Цолов.

Той вярва, че именно последното състезание е сложило край на негативната серия:

"Мисля, че това беше моментът, в който прекратихме лошия ритъм и влизаме в добрия. Ще дам всичко от себе си и ще се подготвя. Надявам се да се върна на върха на стълбичката.“

Необичайният формат на състезателния уикенд в Баку не е затруднил допълнително българина. Напротив – повече време на непознато за него трасе му е помогнало постепенно да намери необходимия ритъм.

"В крайна сметка това е повече каране на писта, която не познавам. Колкото повече сесии имахме там, толкова повече ми помагаше да свикна с пистата. Форматът е същият, просто с едно повече състезание и една повече квалификация, така че не се промени особено много“, коментира той.

Предстои продължителна пауза преди следващите планирани стартове в Катар и Абу Даби в края на ноември. Цолов призна, че неяснотата около финала на сезона не е идеална, но не променя начина му на подготовка.

"Подготвям се все едно ще ги има. Ако ги няма, това е информация, която ще ми е полезна за бъдещето. Ако ги има, знам, че ще съм най-подготвеният пилот от всички. Живея ден за ден. Всеки ден все едно ми е последен от гледна точка на тренировки и подготовка“, заяви пилотът.

По думите му информацията, която състезателите са получили, е, че последните два кръга трябва да се проведат, но ситуацията остава непредвидима.

Напрежението не е нещо ново за Цолов. Той призна, че през голяма част от кариерата си е трябвало да доказва резултатите си, за да си осигури възможност да продължи да се състезава:

"Повечето сезони съм ги започвал с въпроса дали ще карам и следващата година. Това означава, че винаги съм бил под напрежение да се справям добре, за да мога да си осигуря средства. За мен е важно как използваш това напрежение – дали като гориво, или като стрес.“

Сериозните очаквания към него в България също не му тежат. Напротив, Цолов ги приема като допълнителна мотивация.

"Може само да ме мотивира това, че хората вярват, че въобще е възможно. Аз вярвам, но е хубаво да се види и цялата подкрепа. Тя през цялото време се усеща. Независимо дали феновете са на пистата, или извън нея, позитивната енергия винаги стига до мен“, коментира той.

Една от най-емоционалните теми в разговора беше първото му качване в болид от Формула 1 през август. За Цолов това е бил момент, който е чакал през целия си живот.

"Усещането беше много познато, което ми беше странно. Не ми отне време да свикна с колата. Разбира се, това е момент, който съм чакал цял живот. Бях изпълнен с много еуфория, с много емоции. Все едно целият ми живот с едно мигане го видях и осъзнах докъде съм стигнал“, разказа Никола.

Емоцията обаче е трябвало да остане на заден план, защото основната задача е била да се представи максимално добре:

"На самия ден трябваше да съм много фокусиран, за да се представя добре и всичко да мине гладко. Но успях да му се насладя супер много. Усещам, че мечтата ми е все по-близо всеки ден. Не се съмнявам, че някой ден ще се случи още пъти, защото начинът, по който работя, ме води крачка по крачка все по-близо до това.“

А на въпроса кога би искал да получи своя голям шанс във Формула 1, Цолов не скри увереността си, че вече се чувства подготвен:

"Когато и да се случи, смятам, че от днешния ден, поне докато си говорим сега, съм готов за него. Вярвам, че съм готов и отпреди това. Разбира се, в идеалния случай за мен ще бъде мечта, ако се случи догодина. Ако се случи по-следващата година, също не бих имал нищо против. Ще имам повече време за подготовка, но вярвам, че ще стигна дотам някой ден в живота си.“

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