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Посланието на Мерц в Украйна: "Можете да разчитате на нас"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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На фокус е помощта и производството на дронове

Посланието на Мерц в Украйна: "Можете да разчитате на нас"
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Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна на необявено посещение в Киев, за да засвидетелства подкрепа на украинския лидер Володимир Зеленски. Посещението идва на фона на ескалиращите руски атаки срещу украинската столица през последните дни и само няколко часа след като руското министерство на външните работи предупреди чуждестранните дипломати и граждани да напуснат Киев.

Фридрих Мерц пристигна на гарата в Киев рано тази сутрин. Той е придружен от министъра на икономиката Катерина Райхе и шефове на ключови компании от отбранителния сектор. Очаква се канцлерът да обяви нов пакет германска военна помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара, както и помощ на стойност 350 милиона евро за ремонти на украинска енергийна инфраструктура.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия:
"Украйна е изправена пред решаващи седмици. Ето защо днес пристигнах в Киев с посланието: Можете да разчитате на нас. Сигурността на Германия също зависи от изхода на тази война. Затова помощта, която оказваме, е и в наш собствен интерес."

С Мерц в Киев са и шефовете на производителя на управляеми ракети и системи за ПВО Diehl Defence, компанията за сензори и радари Hensoldt, и производителя на дронове Quantum Systems. Очаква се по време на визитата да бъде потвърдена бързата доставка на хиляди дронове прехващачи за Украйна. През април, Quantum и украински производител създадоха джойнт вентчър за съвместно производство на украинските дронове прехващачи "Стрела". В интервю за Ройтерс, украинският президент Волoдимир Зеленски заяви, че новите разработки, които Украйна тества, имат нелоша успеваемост срещу дроновете с реактивни двигатели, използвани от Русия напоследък за удари по украинска гражданска и военна инфраструктура.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Изпробвахме два нови дрона. Пет от тях унищожиха два вражески дрона с реактивни двигатели. Така че резултатът не е отличен, а около 30 процента. Но вижте, доволен съм от всеки дрон, от всеки процент."

Според Зеленски украински разузнавателни документи сочат, че руският лидер Владимир Путин е издал "нова доктрина" за военни атаки срещу значително по-широк кръг от цивилни цели преди настъпващата зима. В отговор Украйна ще засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, но няма да нанася удари по цивилни граждани, каза той.

Според Ройтерс, сделката с Германия ще включва и съвместно разработване и производство на оръжия с обсег над 1 000 км, които Украйна може да използва за нанасяне на удари дълбоко в територията на Русия.

#войната в Украйна #Фридрих Мерц #дронове #визита #Украйна

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