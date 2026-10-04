"Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа": Мерц пристигна на посещение в Киев

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна на посещение в Киев. Той е придружен от изпълнителни директори на германски компании от отбранителния сектор.

"През следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа," заяви той.

Посещението идва на фона на ескалиращите руски атаки срещу столицата и други украински градове през последните дни. В интервю за Ройтерс, Зеленски заяви, че разузнавателни документи сочат, че руският лидер Владимир Путин е издал "нова доктрина" за военни атаки срещу значително по-широк кръг от цивилни цели на фона на настъпващата зима.

Целта е да принуди хората да напуснат Киев и други градове.

В отговор на тази нова политика на Москва, Украйна ще засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, но няма да нанася удари по цивилни граждани, добави Зеленски.