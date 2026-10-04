БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа": Мерц пристигна на посещение в Киев

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Той е придружен от изпълнителни директори на германски компании от отбранителния сектор

"Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа": Мерц пристигна на посещение в Киев
Слушай новината

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна на посещение в Киев. Той е придружен от изпълнителни директори на германски компании от отбранителния сектор.

"През следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа," заяви той.

Посещението идва на фона на ескалиращите руски атаки срещу столицата и други украински градове през последните дни. В интервю за Ройтерс, Зеленски заяви, че разузнавателни документи сочат, че руският лидер Владимир Путин е издал "нова доктрина" за военни атаки срещу значително по-широк кръг от цивилни цели на фона на настъпващата зима.

Целта е да принуди хората да напуснат Киев и други градове.

В отговор на тази нова политика на Москва, Украйна ще засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, но няма да нанася удари по цивилни граждани, добави Зеленски.

#войната в Украйна #Фридрих Мерц #Украйна #посещение

Последвайте ни

ТОП 24

Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
1
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
2
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
3
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
4
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
5
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат за придобиване на международните активи на "Лукойл"
6
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Европа

България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване
България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване
По-разделена от всякога Германия отбелязва обединението на ГДР и ФРГ По-разделена от всякога Германия отбелязва обединението на ГДР и ФРГ
Чете се за: 01:05 мин.
За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния
Чете се за: 01:15 мин.
Първи прогнозни резултати: В Латвия печели проукраинската управляваща партия Първи прогнозни резултати: В Латвия печели проукраинската управляваща партия
Чете се за: 00:45 мин.
Русия призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев Русия призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев
Чете се за: 01:15 мин.
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма да атакува цивилни цели Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма да атакува цивилни цели
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов? Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа": Мерц пристигна на посещение в Киев "Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа": Мерц пристигна на посещение в Киев
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп намекна за нови удари срещу Иран Тръмп намекна за нови удари срещу Иран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Ще спечели ли Лула да Силва четвърти мандат в Бразилия?
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Балонена фиеста в САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Той умира от състрадание и любов към българския народ":...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ