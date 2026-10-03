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Атанас Фурнаджиев: Проблемът в националния отбор е липсата на класни футболисти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Вицепрезидентът на Българския футболен съюз отказа да посочи дали Силвиньо е сред кандидатите за селекционер.

Атанас Фурнаджиев: Проблемът в националния отбор е липсата на класни футболисти
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Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев смята, че липсата на класни футболисти е сред основните проблеми на националния отбор.

Часове преди загубата от Исландия с 0:3 един от ръководителите във футболния съюз даде интервю за БНТ.

"Проблемът се вижда. Той е в липсата на футболисти, които играят в сериозни клубове и да са титуляри. Липсата на класа може да се компенсира единствено със себераздаване на терена и даване на максимума", смята той.

Фурнаджиев отказа да посочи дали Силвиньо е сред кандидатите за селекционер на България.

"Водят се разговори с няколко специалиста, за да изберем най-доброто за националния отбор. Не искам да споменавам имена и да влизам в конкретика. Ние сме с ограничен бюджет и ще търсим специалист, който да отговаря на нашите финансови възможности", допълни вицепрезидентът на централата.

Вижте обекта във видеото.

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