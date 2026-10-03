БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 03.10.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 03.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:48, 03.10.2026
Русия призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев
20:42, 03.10.2026
Три сватби в храма „Света София“ по време на...
20:22, 03.10.2026
"Той умира от състрадание и любов към българския народ":...
20:16, 03.10.2026
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха...
20:11, 03.10.2026
От Солун до София: Гърция предаде на България тленните останки на...
20:10, 03.10.2026
Предаването на тленните останки на цар Самуил е новина и в...
20:04, 03.10.2026
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
5
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
6
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...
Реклама
Най-четени
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Очаквайте: Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата"
Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
21:55, 03.10.2026
Чете се за: 00:50 мин.
Елияна Първанова в предаването "Аз съм"
11:14, 03.10.2026
Чете се за: 03:47 мин.
Никола Цолов: Вярвам, че ще стигна до Формула 1 - готов съм за този момент
21:00, 02.10.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 02.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 02.10.2026
Спортни новини 02.10.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 02.10.2026
Реклама
Водещи новини
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар...
17:26, 03.10.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
19:34, 03.10.2026
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
20:16, 03.10.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
20:22, 03.10.2026
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
19:01, 03.10.2026
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
18:55, 03.10.2026
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
20:04, 03.10.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
20:30, 03.10.2026
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ