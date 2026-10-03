Предаването на тленните останки на цар Самуил е новина и в световните медии. Повечето посочват, че то е факт след дългогодишни дипломатически усилия. Прави се и пряка препратка към дългогодишния спор, който Гърция има с Великобритания за скулптурите от Партенона, които и в момента се намират в Лондон.

„Останките на средновековния владетел цар Самуил ще пристигнат в България след десетилетия на преговори с Гърция“ – с това заглавие Франс прес разказва за подписаното споразумение в Солун и за посрещането в София. Посочва се още, че цар Самуил е смятан за символ на българската идентичност.

„Останките на средновековен цар се завръщат в България след десетилетен спор с Гърция“ - така е озаглавена статията в британския „Гардиън“, която обръща внимание, че реликвата е посрещната с топовни салюти и шествие в България. Публикацията цитира гръцкия премиер, който се надява, че предаването на цар Самуил ще помогне да се убеди Великобритания да върне мраморите от Партенона – колекция от 2500-годишни скулптури, взети от Акропола и съхранявани в Британския музей.

Това е и акцентът на сайта на гръцката обществена медия ERT, която отрази цялото събитие с директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун и с кратък репортаж от София. Обществената медия цитира и думите на Кириакос Мицотакис, според когото археологически и културни артефакти не могат да бъдат отделяни от естествената среда, в която са създадени.

Връщането на Самуил е разказано и в изданието „Катимерини“, както и в македонската агенция МИА. Оттам цитират и премиера Мицкоски, който отказва да отговори дали решението на Атина ще засегне отношенията с Гърция, но сравнява предаването на останките на цар Самуил с връщането на костите на Гоце Делчев от София в Скопие.