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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Историческото събитие днес събра хора от няколко поколения. Какво казаха и как усетиха събитието, което мнозина нарекоха празник? Ето част от атмосферата.

Три поколения от семейството на Ирена се събраха заедно на площад „Батенберг“ с цвете и трибагреник в ръка в памет на един от най-великите ни владетели.

Ирена Банчева: „Много е приповдигнато усещането. Всички трябва да уважим този исторически момент. Аз съм тук с моите родители и моите дъщери.“

Едно от момичетата е студентка по история. Казва, че заветът на Самуил има силата да обединява и днес.

Кристина: „Той е християнски владетел в най-пълния смисъл на тези думи. Всички знаем как умира от състрадание и любов към българския народ.“

В знак на почит към владетеля стотици пристигнаха в София с безплатните влакове, организирани от БДЖ за церемонията.

Снимка: БТА

Константин: „Специално сме станали в 6:30 ч. Трябва да се посрещат царете, няма как.“

„Една българска гордост. За всички.“

„Да сме признателни, че е имало и такива българи.“

„След 1000 години отново в България. Всички сме развълнувани.“

Площадът посрещна с аплодисменти преминаващите над тях самолети с тленните останки на Самуил, а след това и пристигането на военния кортеж.

Михаил Тодоров: „Това е нещо уникално за България, което се случва в момента. Доведохме я тук, обяснили сме и какво означава цар Самуил за България и се надявам да приеме нашите уроци.“

Валентина: „Надявам се, вижда и на камерата колко се вълнувам. Един паметен момент, който ще запомня за цял живот.“

Хората се обединиха около това, че 3 октомври ще бъде нова знакова дата в българския календар, която ще помага за обединението на нацията.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

#атмосфера от площада #България посреща цар Самуил #тленни останки

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