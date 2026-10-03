"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път

Историческото събитие днес събра хора от няколко поколения. Какво казаха и как усетиха събитието, което мнозина нарекоха празник? Ето част от атмосферата.

Три поколения от семейството на Ирена се събраха заедно на площад „Батенберг“ с цвете и трибагреник в ръка в памет на един от най-великите ни владетели.

Ирена Банчева: „Много е приповдигнато усещането. Всички трябва да уважим този исторически момент. Аз съм тук с моите родители и моите дъщери.“

Едно от момичетата е студентка по история. Казва, че заветът на Самуил има силата да обединява и днес.

Кристина: „Той е християнски владетел в най-пълния смисъл на тези думи. Всички знаем как умира от състрадание и любов към българския народ.“

В знак на почит към владетеля стотици пристигнаха в София с безплатните влакове, организирани от БДЖ за церемонията.

Снимка: БТА

Константин: „Специално сме станали в 6:30 ч. Трябва да се посрещат царете, няма как.“ „Една българска гордост. За всички.“ „Да сме признателни, че е имало и такива българи.“ „След 1000 години отново в България. Всички сме развълнувани.“

Площадът посрещна с аплодисменти преминаващите над тях самолети с тленните останки на Самуил, а след това и пристигането на военния кортеж.

Михаил Тодоров: „Това е нещо уникално за България, което се случва в момента. Доведохме я тук, обяснили сме и какво означава цар Самуил за България и се надявам да приеме нашите уроци.“ Валентина: „Надявам се, вижда и на камерата колко се вълнувам. Един паметен момент, който ще запомня за цял живот.“

Хората се обединиха около това, че 3 октомври ще бъде нова знакова дата в българския календар, която ще помага за обединението на нацията.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ