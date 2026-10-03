„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес тленните останки на цар Самуил почиват в „Св. София“

След церемонията на площада – церемонията продължи с шествието до базиликата „Св. София“, в която с държавни почести беше положен цар Самуил. Храмът не е избран случайно и има дълбока връзка с нашия владетел и неговия род.

От днес тленните останки на българския цар Самуил почиват в мраморен саркофаг в църквата „Св. София“. Те бяха пренесени с тържествено шествие. Беше отслужена заупокойна молитва от патриарх Даниил.

Малко след 14.00 часа ковчегът с тленните останки на цар Самуил беше внесен от гвардейци в църквата „Св. София“ и поставен в центъра на храма. В присъствието на президента, премиера, председателя на Народното събрание и много официални лица българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва за средновековния ни владетел.

Ковчегът с тленните останки беше положен в мраморния саркофаг, монтиран в църквата още вчера. Малко по-късно беше поставен и капакът му с изобразен кръст и надпис – „Самуил в Христа Бога цар на българите“. Има и две стилизирани птици – копие на рисунъка от плащеницата, с която цар Самуил е бил погребан на остров Ахил. Дълга опашка от чакащи се изви пред църквата, за да се поклони пред саркофага.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Чакаме вече някъде един час, може би повече.

БНТ: Какво ви кара?

- Исторически момент е за България и много се вълнуваме." "Това е велик миг, много голям.

БНТ: Какво почувствахте, като се докоснахте?

- Сила, нещо прекрасно, нещо голямо."

Патриарх Даниил отбеляза, че според преданието именно в тази църква цар Самуил е кръстен и се е черкувал като млад.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "България днес посреща костите на своя владетел, тази България, за която той отдава живота си. Значи колко е важен борбеният дух, колко е важно мъжеството, колко е важна смелостта, саможертвата... За да говорим за святост вече, за такава чистота на сърцето, като там не е останало нищо, освен любовта към Бога, това вече трябва да се прецени много внимателно."

От днес българите могат да идват в храма и да се покланят пред един от най-великите ни средновековни владетели. А най-пламенният, с най-силни емоции, с любов към близките и народа цар намери покой в сърцето на София.