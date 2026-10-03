БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо...
Чете се за: 03:20 мин.
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари...
Чете се за: 00:55 мин.
В "Света София" полагат тленните останки на...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България...
Чете се за: 04:17 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните...
Чете се за: 00:42 мин.
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил...
Чете се за: 05:30 мин.
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес тленните останки на цар Самуил почиват в „Св. София“

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Запази
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес тленните останки на цар Самуил почиват в „Св. София“
Слушай новината

След церемонията на площада – церемонията продължи с шествието до базиликата „Св. София“, в която с държавни почести беше положен цар Самуил. Храмът не е избран случайно и има дълбока връзка с нашия владетел и неговия род.

От днес тленните останки на българския цар Самуил почиват в мраморен саркофаг в църквата „Св. София“. Те бяха пренесени с тържествено шествие. Беше отслужена заупокойна молитва от патриарх Даниил.

Малко след 14.00 часа ковчегът с тленните останки на цар Самуил беше внесен от гвардейци в църквата „Св. София“ и поставен в центъра на храма. В присъствието на президента, премиера, председателя на Народното събрание и много официални лица българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва за средновековния ни владетел.

Ковчегът с тленните останки беше положен в мраморния саркофаг, монтиран в църквата още вчера. Малко по-късно беше поставен и капакът му с изобразен кръст и надпис – „Самуил в Христа Бога цар на българите“. Има и две стилизирани птици – копие на рисунъка от плащеницата, с която цар Самуил е бил погребан на остров Ахил. Дълга опашка от чакащи се изви пред църквата, за да се поклони пред саркофага.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Чакаме вече някъде един час, може би повече.
БНТ: Какво ви кара?
- Исторически момент е за България и много се вълнуваме."

"Това е велик миг, много голям.
БНТ: Какво почувствахте, като се докоснахте?
- Сила, нещо прекрасно, нещо голямо."

Патриарх Даниил отбеляза, че според преданието именно в тази църква цар Самуил е кръстен и се е черкувал като млад.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "България днес посреща костите на своя владетел, тази България, за която той отдава живота си. Значи колко е важен борбеният дух, колко е важно мъжеството, колко е важна смелостта, саможертвата... За да говорим за святост вече, за такава чистота на сърцето, като там не е останало нищо, освен любовта към Бога, това вече трябва да се прецени много внимателно."

От днес българите могат да идват в храма и да се покланят пред един от най-великите ни средновековни владетели. А най-пламенният, с най-силни емоции, с любов към близките и народа цар намери покой в сърцето на София.

#България посреща цар Самуил #"Св. София" #Цар Самуил

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
Чете се за: 05:30 мин.
Общество
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Завръщането на владетеля (СНИМКИ)
У нас
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в област...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Активите на "Лукойл" част от обсъждана сделка между САЩ и...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ