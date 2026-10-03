Патриарх Даниил: България днес посреща костите на своя владетел цар Самуил, тази България, за която той отдава живота си

България днес посреща костите на своя владетел цар Самуил. Тази България, за която той отдава живота си, каза пред журналисти българският патриарх Даниил, след като ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморния саркофаг в базиликата „Света София".

По думите на Даниил важен е борбеният дух, важно е мъжеството, важна е смелостта, саможертвата.

"Цар Самуил е загубил живота си, България губи политическа независимост в онзи момент, но духът остава. Неговият дух е бил силен и когато България преживява едни трудни, смутни времена, и като наследници на един комитски род - той и неговите братя, и Самуил, когато остава сам, не се е поблазнил да се провъзгласи за български цар", допълва патриархът.

Това е нещо много важно. Това означава, че имаме една богобоязливост, една вярност към царя. 20 години служи като военачалник на цар Роман и след неговата смърт вече народът го провъзгласява за цар. Това говори за едно уважение, за страх Божий и за вярност към царската власт, към царя", припомни пред журналисти днес патриарх Даниил живота на българския владетел.

Патриархът припомни и милостта на Самуил, защото той пощадява сина на своя брат, който сключва съюз с византийците.

"Но той запазва живота на своя племенник - това говори за една милост и така е постъпвал с много други военнопленници. И докрай засвидетелства тази милост, това човеколюбие и не издържа при вида на ослепените му войници", каза още патриах Даниил.

На въпрос има ли вариант цар Самуил да бъде канонизиран и обявен за светец, патриархът отговори, че „за светец - трудно е, защото трябва да се проучат точно нещата".

Но има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, за да имаме основание да говорим за святост, за такава чистота на сърцето, в което не е останало нищо, освен любовта към Бога - това вече трябва да се прецени много внимателно, обясни българският патриарх.