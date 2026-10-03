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Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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патриарх даниил цар самуил завръща сред своите остане завинаги българия
Снимка: БТА
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С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ – цар Самуил, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави траурната служба преди полагането на тленните останки на владетеля в саркофага в базиликата „Света София – Премъдрост Божия“.

Днес, повече от хилядолетие след своя живот и исторически подвиг, цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България и да почива в този свят Божи дом, посочи патриархът. По думите му храмът „Света София – Премъдрост Божия“ е дал името на съвременната столица на България, а по предание именно там Самуил е бил кръстен и се е черкувал като млад.

Патриарх Даниил определи тленните останки на цар Самуил като „истинска светиня на държавната, църковната и народностната ни памет“. Той призова да бъде осъзнато значението на завръщането на владетеля в неговия роден дом – България, за която е отдал силите и живота си.

В словото си патриархът изрази признателност към гръцкия архитект, археолог и византолог проф. Николаос Муцопулос, който пръв идентифицира тленните останки на цар Самуил и публично съобщи за тях.

„Делото на професор Муцопулос ще остане завинаги в нашите сърца“, каза Даниил, като отбеляза, че Българската православна църква ще отправя молитви за него.

Патриархът благодари и на музейните работници и специалистите, полагали грижи за тленните останки от откриването им през 1969 г. досега, както и на дипломатическите и политическите представители на България и Гърция, участвали в постигането на споразумението за връщането им.

Днешното събитие е изключителна стъпка към укрепването на отношенията, разбирателството и приятелството между двете съседни държави и сестрински православни църкви, каза Българският патриарх.

В словото си той отбеляза и връзката на цар Самуил с Българската православна църква и с почитането на светците. Патриарх Даниил посочи, че Самуил е споменат в ССред присъстинодика на цар Борил сред старите български царе, „които заедно със земното наследиха и небесното царство“.

В края на словото си патриарх Даниил призова за вечна и блажена памет на цар Самуил и отправи молитва Бог да дарува светлина, мир и вечен покой на „Своя верен раб Самуил – Цар български“.

Сред присъстващите в храма бяха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, представители на държавни институции и др.

#тленните останки на цар Самуил # патриарх Даниил #София

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