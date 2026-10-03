БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в област Кюстендил

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в област Кюстендил - в село Пастух, община Невестино и село Нови чифлик, община Кюстендил, съобщиха от агенцията.

В село Пастух е регистрирано първично възникнало в животновъден обект, в който се отглеждат 29 дребни преживни животни.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Ваксево, Друмохар, Еремия, Мърводол, Пастух и Четирци от община Невестино, област Кюстендил; селата Вуково и Скрино от община Бобошево, област Кюстендил; селата Блато и Локвата, община Бобов дол, област Кюстендил.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат населени места в областите Кюстендил и област Благоевград.

В село Нови Чифлик е регистрирано първично възникнало огнище в обект с 8 дребни преживни животни.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Багренци, Берсин, Гирчевци, Горна Гращица, Граница, Долна Гращица, Катрище, Нови чифлик и Търновлаг от община Кюстендил, област Кюстендил; селата Лиляч, Невестино и Неделкова Гращица от община Невестино, област Кюстендил.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат населени места в област Кюстендил и област Перник.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.