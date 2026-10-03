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Активите на "Лукойл" част от обсъждана сделка между САЩ и Русия за Украйна?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Преговорите между Съединените щати и Русия за Украйна вече включват и сделка с петрол на стойност няколко милиарда долара, свързана със съюзниците на американския президент Доналд Тръмп. За това съобщава в статия вестник "Ню Йорк Таймс."

Според информация на изданието, сделката се е появила като част от по-широките дипломатически усилия на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната.

Тя включва глобален портфейл от нефтодобивни обекти, рафинерии и бензиностанции, собственост на руската компания "Лукойл", съобщава изданието. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса с продажбата на енергийните активи с пратениците на Тръмп - зет му Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

"Предложението за укрепване на отношенията с Кремъл чрез закупуване на руски енергийни активи е поразително дори за администрация, която редовно смесва лични бизнес интереси с външната политика," коментира вестникът.

#сделката #"Лукойл"

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