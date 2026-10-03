Променят движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил

Временна организация на движението се въвежда в София на 3 октомври във връзка с тържествената церемония „България посреща цар Самуил“, съобщиха от Столичната община.

До приключване на мероприятието се забраняват престоят и паркирането на площад „Княз Александър I“, ул. „Княз Александър I“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“, пред Археологическия музей и Българската народна банка, както и на площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“. Ограничението ще важи и за ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Георги С. Раковски“.

От 9.00 ч. на 3 октомври 2026 г. до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция“ – СДВР за подготовка на терена по бул. „Цар Освободител“ в участъка от ул. „Георги С. Раковски“ до пл. „Независимост“.

От 12.00 ч. на 3 октомври 2026 г. до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция“ – СДВР за осигуряване на трасе да се забрани влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:

- ул. „Мими Балканска“ в участъка от ул. „Източна тангента“ до бул. „Брюксел“;

- бул. „Брюксел“ в участъка от ул. „Мими Балканска“ до бул. „Цариградско шосе“;

- бул. „Цариградско шосе“ в участъка от бул. „Брюксел“ до бул. „Васил Левски“;

- ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;

- бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Княз

Александър Дондуков“;

- ул. „Княз Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Княз Александър І”;

- ул. „Дякон Игнатий“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Георги Бенковски“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „6-ти септември“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Александър Невски”;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Александър Невски”;

- ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до Британското посолство;

- ул. „Георги С. Раковски“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Княз Александър

Дондуков“;

- ул. „Дунав“ между пл. „Александър Невски“ и ул. „Московска“;

- ул. „11-ти август“ между пл. „Александър Невски“ и ул. „Московска“.

Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще премине от площад „Княз Александър I“ по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „Георги С. Раковски“ и надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.

От 12.00 ч. на 3 октомври 2026 г. се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

Заради организацията във връзка с провеждането на артилерийски салюти от 13.50 ч. до 14.20 ч. на 3 октомври 2026 г. се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“.

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил.

БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Композициите са подбрани така, че пътуващите да пристигнат в София преди началото на церемонията. От Бургас влакът тръгна в 5.25 часа, като се очаква да пристигне в София в 11.25 часа. От Пловдив композицията потегли в 8.10 часа, а пристигането в столицата е предвидено за 10.55 часа. От Горна Оряховица влакът тръгна в 5.20 ч. и пристига в София в 9.12 часа. От Петрич влакът потегли в 6.00 часа, а пристигането в София е в 10.19 часа. От Видин влакът тръгна в 4.50 часа и се очаква да пристигне в столицата в 10.01 часа.

От Петрич е осигурен и безплатен автобусен транспорт до София.