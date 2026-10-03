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Крачка назад: Тръмп отстъпи от заплахата си да спре износа на дизел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп отстъпи от заплахата си да въведе забрана за износ на дизелово гориво за световния пазар.

Изявлението му дойде часове след като страните от Г-7 се споразумяха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров нефт от своите стратегически резерви в опит да успокоят пазарите и да намалят цените.

Източници на"Файненшъл таймс" заявиха, че 40 милиона барела ще дойдат от стратегическия петролен резерв на Съединените щати. Европа ще допринесе е около 50 милиона барела, а останалата част ще дойде от Азия.

снимки: БТА

Тръмп се опитва да овладее цените на дизела за американската промишленост и земеделските производители преди междинните избори през ноември, в които Републиканците може да загубят контрол на Конгреса.

#износ на гориво #износ на дизел #Доналд Тръмп #заплаха

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