Крачка назад: Тръмп отстъпи от заплахата си да спре износа на дизел

Американският президент Доналд Тръмп отстъпи от заплахата си да въведе забрана за износ на дизелово гориво за световния пазар.

Изявлението му дойде часове след като страните от Г-7 се споразумяха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров нефт от своите стратегически резерви в опит да успокоят пазарите и да намалят цените.

Източници на"Файненшъл таймс" заявиха, че 40 милиона барела ще дойдат от стратегическия петролен резерв на Съединените щати. Европа ще допринесе е около 50 милиона барела, а останалата част ще дойде от Азия.

снимки: БТА

Тръмп се опитва да овладее цените на дизела за американската промишленост и земеделските производители преди междинните избори през ноември, в които Републиканците може да загубят контрол на Конгреса.