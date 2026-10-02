ЕС отхвърли заплахите на Тръмп за забрана на износа на дизел

Страните от Г-7 се договориха да освободят 100 милиона барела дизел от резервите за 4 месеца в опит да намалят цените на световните пазари. Спешно заседание беше свикано и в Евросъюза, след като американският президент Доналд Тръмп поиска европейските държави да освободят част от стратегическите си резерви в следващата половин година и заплаши, че в противен случай ще наложи забрана за американски износ. Европейският съюз се противопостави на заплахите на Тръмп, а говорител на ЕК обяви, че блокът е готов на подобна стъпка, но това решение трябва да бъде взето от Международната агенция по енергетика.

Ана-Кайса Итконен, говорител на ЕК: „Подобна забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор. Европейският съюз е готов за съвместни действия в рамките на Международната агенция по енергетика. Организирането на евентуално освобождаване на резерви е тяхна задача.”

Забрана на износа на американски дизел за европейските пазари ще има драматични последици за европейските икономики, предупреди еврокомисарят по търговията. ЕК свика днес спешни разговори с държавите-членки заради засиления натиск от страна на САЩ върху Европа.

Джеймисън Гриър, търговски представител на САЩ: „Знаем, че Франция, Германия и Италия разполагат със запаси. Разбира се, няма да говоря от тяхно име, но мисля, че те биха приветствали съвместен подход със САЩ за това как да доставим повече дизел на пазара, като част от това решение включва и използването на част от тези запаси. Ние просто искаме да сме сигурни, че американските работници и фермери получават необходимия им дизел на цена, която е поносима за тях.“

Цените на дизела в Америка и Европа достигнаха рекордни нива заради конфликта между Съединените щати и Иран. Забраната за износ, наложена от Русия в отговор на украинските атаки срещу съоръжения за гориво, допълнително засили натиска върху световните пазари.

Саймън Уилямс, експерт: „Цената на дизела е толкова висока заради проблемите с доставките му в световен мащаб. Така че, ако на пазара се пусне повече дизел, цената неизбежно ще спадне, дори без да пада цената на петрола.“

В САЩ въпросът за цените на дизела се превърна в сериозно предизвикателство за Тръмп преди предстоящите междинни избори, на които Републиканската партия е изправена пред риск да загуби контрола върху Конгреса. Френският президент Еманюел Макрон разговаря с Тръмп и с останалите лидери от Г-7 с призив най-богатите държави да координират действията си относно цените на горивата.