Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво

Европейският съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво.

Това се случва, след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват и възможностите за забрана за износ на горивото от САЩ на фона на глобалния му недостиг и растящите цени.