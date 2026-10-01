Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител

Парламентът пренареди дневния си ред, като включи извънредна точка за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с разкриването на тежкото убийство в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов и задържания вчера в столицата предполагаем физически извършител.

Христо Терзийски, ГЕРБ-СДС : „Вярно ли е, че убитият, който е един от най-богатите хора в Пловдив, е имал бизнес отношения със заподозряното лице? Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотиви – неуредени финансови отношения?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи : „Присъдата на Районен съд – Пловдив е с наказание от 1 година лишаване от свобода. Втората присъда е за умишлено убийство. Там присъдата е на Окръжен съд – Пловдив, с наказание 11 години лишаване от свобода. Третата е за грабеж, където лицето е наказано с 11 месеца лишаване от свобода.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи : „Ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети съответните мероприятия, за да бъде задържан. И както казахте, беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат това.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Проверяваме всички версии. Проверяваме цялата оперативна и налична информация, както и изтеклата в публичното пространство, за връзки както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица.“

Калин Стоянов, ДПС: „В какви отношения сте били Вие с убития г-н Илиян Филипов от Пловдив, за когото има данни, че сте му били процесуален представител и юридически консултант?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод.“

Божидар Божанов, ДБ: „Изследват ли се връзки с хора от подземния свят, с хора, свързани с наркоразпространението, с техни политически покровители?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „На въпроса Ви отговорът е: да. Ние събираме цялата възможна оперативна информация, която касае връзки както на покойния Илиян Филипов, така и на физическия извършител, когото смятаме, че сме задържали, който е заподозрян за убийството. Множество връзки, най-различни – както с криминалния контингент, така и бизнес отношения. Проверяваме всяка една възможна следа, която може да има някаква връзка с извършеното убийство.“

Велислав Величков, ПП: „Установени ли са съмнителни контакти на това лице с бизнесмени от града, за които има данни, че са в сенчестия бизнес? Има ли връзка между заловеното лице, което е евентуалният извършител, и другото лице, за което г-н Филипов говори?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Има множество връзки между него и други лица, съпричастни към извършването на криминални прояви. Всички тези връзки се обследват и ние ще отговорим на тези въпроси, свързани с това дали някоя от тези връзки е повлияла на убийството и дали някое от лицата, участващи в тези връзки, има касателство към убийството.“

Ангел Георгиев, „Възраждане“: „На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, когото видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, когото сте заловили, от кадрите, които видяхме, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Няма да позволя да се правят спекулации. Не знам какви кадри Вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите, и не само. Точно задържаният е физическият извършител на това убийство.“