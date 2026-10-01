БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Парламентът изслушва министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите с нов опит за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Вчера то беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Пред парламента Демерджиев трябваше даде информация относно изнесените от него данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски.

В дневния ред на Народното събрание обаче настъпи промяна. Депутатите приеха като извънредна точка изслушването на Демерджиев да бъде за убийството в Пловдив и отлагат изслушването за мантинелите.

#изслушване на Демерджиев #полети на Пеевски #Иван Демерджиев #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Политика

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски
Чете се за: 03:22 мин.
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
Чете се за: 05:07 мин.
Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Чете се за: 02:07 мин.
Атанас Пеканов: Работим през 2027 г. дефицитът да падне под 3% Атанас Пеканов: Работим през 2027 г. дефицитът да падне под 3%
Чете се за: 05:40 мин.
Правосъдният министър обсъди с посланика на Франция съдебната реформа Правосъдният министър обсъди с посланика на Франция съдебната реформа
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Паднал клон рани трима души във Варна, един е с опасност за живота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ