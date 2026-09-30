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Илияна Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика в Обединените арабски емирства

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Ще подпиша указа за освобождаването на посланика на България в Обединените арабски емирства, съгласувателната процедура мина през мен. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. Йотова коментира темата преди заключителния концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища в България.

На 24 септември министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства. Във външно министерство се състоя и среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

#посланик на ОАЕ #президент Илияна Йотова #указ

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