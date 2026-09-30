Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са заплаха за руската територия

Нито едно от ученията и другите дейности на НАТО не представлява заплаха за територията на Русия - така от Алианса отговориха на отправените по-рано днес заплахи от страна на Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отправи предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград. По думите му, ако разположената между Полша и Литва руска територия бъде застрашена от натовските сили или бъде направен опит да бъде откъсната, Русия може да използва ядрения си арсенал.

В писмо до руската страна, от Алианса подчертават, че НАТО е отбранителен съюз, който ще продължава да изпълнява основната си функция - да защитава всичките си страни членки от външни заплахи.