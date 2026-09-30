Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“

Американският президент Доналд Тръмп призова за „саморегулация" на изкуствен интелект. В Белия дом изпълнителните директори на технологичните гиганти подписаха споразумение за „контрол на безопасността".

То предвижда вътрешен контрол и независими одити. Тръмп отхвърли призивите за правителствени ограничения и настоя за бързо развитие на технологията. Американският президент подписа и заповед, с която преименува „изкуствения интелект" на „суперинтелект". Терминът вече трябва да се използва във всички федерални документи, доклади и политически речи.