БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова тол система в Румъния: Без такса за преминаване през моста Гюргево-Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От утре Румъния въвежда нова тол система и премахва таксите за преминаване по ключови мостове над река Дунав, включително при Гюргево-Русе. Транспортното министерство на северната ни съседка обяви, че очаква мярката да сложи край на опашките от превозни средства на граничния пункт. В обратна посока обаче от България към Румъния плащането засега остава. Защо преминаването по едно и също съоръжение ще струва вече различно, къде отиват събраните средства и има ли шанс и при нас да отпадне такса мост?

Въпреки че, мостът при Гюргево–Русе е един, правилата от двете страни на Дунав вече ще са различни. Досега преминаването по съоръжението от румънска страна струваше 15 леи на автомобил. От октомври вече ще е безплатно. В обратната посока обаче сметката от две евро остава.

Боян Божинов: „Ако таксата отиваше за ремонт на моста, да. Но тя влиза в общия кюп, в бюджета. Така че, бих казал само хубава работа, ама българска.“

За да мине по моста с цистерната си Георги Грудев от Видин плаща по 36 евро в двете посоки. Казва, че времето, което ще спести при облекчение на граничния трафик ще е безценно за бизнеса.

Георги Грудев: „Защото всяко спиране отнема, може би, около 7-8 минути. Случвало ми се е докато беше ремонта съм чакал и по два часа.“

Българо-румънската асоциация Данубиус още от 2003 година настоява такса мост напълно да отпадне, за да се подобри икономическото и трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Лили Ганчева, директор на Еврорегион „Данубиус“: „Докато не видя да дойде 1 октомври и наистина ще повярвам на 100%. В края на краищата делим една река. Трябва да ни обединява.“

Само миналата година през Дунав мост са преминали над милион 630 хиляди превозни средства, но събраните средства постъпват в системата за финансиране на републиканската пътна инфраструктура.

Лили Ганчева, директор на Еврорегион „Данубиус“: „Мостът да, той е държавна собственост, да, и пътищата са на Национална агенция пътища, но кой ги поддържа? Ние, гражданите негодуваме като видим някоя дупка, но не се жалваме в София.“

От години местната администрация настоява за промяна и поне част от приходите от такса мост да остават в общинската хазна.

#такса за преминаване #нова тол система #моста #Гюргево-Русе #румъния

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
2
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
3
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
4
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
5
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар Самуил
6
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Европа

Лошо време в Испания: Отменени полети и наводнения
Лошо време в Испания: Отменени полети и наводнения
30 дни арест за Калин Джорджеску по обвинение в измама за 1,1 милион евро 30 дни арест за Калин Джорджеску по обвинение в измама за 1,1 милион евро
Чете се за: 00:47 мин.
Протести на ученици във Франция: Недоволни са от състоянието на училищата Протести на ученици във Франция: Недоволни са от състоянието на училищата
Чете се за: 00:40 мин.
Радев в Брюксел: Премиерът ще участва в среща на върха за отбрана и Космос Радев в Брюксел: Премиерът ще участва в среща на върха за отбрана и Космос
Чете се за: 00:25 мин.
Дете загина при руска атака срещу украинската столица тази нощ Дете загина при руска атака срещу украинската столица тази нощ
Чете се за: 00:17 мин.
Мерц обеща по-силна подкрепа за Украйна в навечерието на предстоящата зимата Мерц обеща по-силна подкрепа за Украйна в навечерието на предстоящата зимата
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов
Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания испански гражданин Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания испански гражданин
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“ Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“
Чете се за: 00:37 мин.
По света
КНСБ ще представи данните за цената на потребителската кошница за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев в Брюксел: Премиерът ще участва в среща на върха за отбрана и...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Дете загина при руска атака срещу украинската столица тази нощ
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Протести на ученици във Франция: Недоволни са от състоянието на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ