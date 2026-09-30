30 дни арест за Калин Джорджеску по обвинение в измама за 1,1 милион евро

Апелативният съд в Букурещ постанови 30 дни арест за бившия кандидат за президент на Румъния - Калин Джорджеску.

Той е обвинен в измама за един милион и 100 хиляди евро. Румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за това, че са измамили румънски бизнесмен, като са му обещали достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция. Срещу Джорджеску се водят две отделни наказателни дела. Едното е за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния, чрез планиране на опит за преврат, а другото е за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология.