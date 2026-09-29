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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар Самуил

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България след десетилетия усилия. Те се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун, а предаването им на българската страна предстои в присъствието на премиерите на България и Гърция.

Останките на средновековния български владетел са открити на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро.

От остров Свети Ахил предава пратеникът на БНТ Иво Никодимов.

Археологическите разкопки при базиликата „Свети Ахил“ започват през 1965 г., а четири години по-късно гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос открива саркофаг с човешки скелет. По-късно се разбира, че това са тленните останки на цар Самуил.

Мястото на находката е от особено значение. Базиликата е била голям царски храм, а средновековните сведения свързват именно това място с погребението на цар Самуил.

При проучването на останките е установена и сериозна травма в областта на гръбначния стълб. Находката, както и други данни от изследванията, са сред аргументите, въз основа на които останките са идентифицирани като принадлежащи на българския владетел.

Според сведенията на византийския хронист Йоан Скилица, след като вижда ослепените си войници след битката при Беласица през 1014 г., владетелят получава тежък удар и скоро след това умира.

След откриването им останките са подложени на антропологични изследвания, а впоследствие са съхранявани в Солун.

Връщането им в България идва след продължили десетилетия усилия и преговори между София и Атина. Така повече от половин век след откриването им на остров Свети Ахил тленните останки на цар Самуил, ще бъдат предадени на България.

#свети Ахил #Цар Самуил

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