Путин увеличи числеността на армията на Русия

Пратеникът на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев е провел „конструктивни“ разговори във Вашингтон с американски представители относно прекратяването на войната в Украйна. Подробности не се съобщават. Тема на разговорите са били и евентуални енергийни инициативи между Съединените щати и Русия в следвоенния период, заяви американски представител. Междувременно Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на руската армия.

Владимир Путин подписа указ, с който разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили на Русия се увеличава с 15 500 души. Така въоръжените сили на Русия нарастват на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи.

Причини за решението не се посочват. То идва на фона на загуби както на Москва, така и на Киев на бойното поле, коментират световните медии. Украинският президент отправи предупреждение.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Руснаците вече започнаха допълнителна мобилизация. Те също така планират да увеличат набирането на чужденци. Важно е правителствата на държавите, от които Русия набира хора за армията си, да предприемат действия срещу това“.

В същото време Кремъл свърза поемането на контрол над руските активи на западни компании с ролята на техните страни във войната. Москва наложи временно управление на няколко западни гиганта, сред тях германска търговска група и френска верига супермаркети.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Указът по никакъв начин не цели промяна на собствеността. Въпросът е въвеждането на външно управление. Съществен фактор в процеса на вземане на решения беше фактът, че тези компании са свързани с „неприятелски“ държави.“

Заради зачестилите руски удари, киевският Университет „Тарас Шевченко“ преминава на дистанционно обучение. Експлозии оттекнаха и тази нощ в украинската столица. Русия атакува и Суми на север, Ровно на северозапад и Одеса на югозапад, където са ранени 8 души.