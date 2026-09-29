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Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат. Процесът се наблюдава от близо година, а решението е отсичане на болните дървета, където това е възможно. Какви са причините?

Здравето на гората е една от основните грижи на лесовъдите от Горското стопанство в Смолян. Затова цяло лято те извършваха наблюдения и заснемания с дрон на съхнещите петна. На място бяха повикани учени от БАН и специалисти от Лесозащитната станция в Пловдив, за да установят причините.

Инж. Пенчо Дерменджиев – Лесозащитна станция – Пловдив: "2025 година е най-сухата от 1930 година насам и най-горещата година за XXI век, с разминаване с нормата от 1,2 градуса за страната. Да не говорим, че валежният дефицит е страшно неблагоприятен. Имаме 74% по-малко паднали валежи през месец юни, 67 през месец юли и 68 през месец септември. Всичко това, комбинирано с факторите на месторастенето, там, където растат дърветата, като дълбочина на почвата, почвено богатство, изложение и не на последно място замърсяването на атмосферата, влияят върху здравословното състояние на насажденията."

Най-засегнати от съхненето са елите, които са нападнати и от вредители.

Инж. Николай Адев – лесоинженер в ДГС – Смолян: "Те нямат имунитет, защото са нямали влага, нямали са техните си защитни свойства, а са били много отслабнали и са били нападнати от насекоми, вследствие на което те загиват."

Препоръката на специалистите е да се извършат така наречените санитарни сечи.

Инж. Николай Адев – лесоинженер в ДГС – Смолян: "Дърветата, които са в близост до пътища, са маркирани, дадени са на търгове за ползване, дадени са за местно население да ги берат хората за дърва за зимата.

- Тоест изсъхналите дървета трябва да бъдат отсечени?

- Трябва да бъдат отсечени там, където могат да бъдат отсечени. Има места, които е много стръмно и невъзможно това да стане. Имаме места, където са гори във фаза на старост и там имаме забрана за ползване на каквито и да е дървесини, освен ако няма над 30% повреди. Засега нямаме такива повреди."

Лесовъдите знаят, че гората си има своите защитни механизми и при по-благоприятни метеорологични условия и повече валежи тази зима дори и засегнати от съхнене дървета може да се възстановят.

#съхнат #хиляди умиращи дървета #гори #Родопи

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