Доклад за 2025 г.: Сладководните ресурси в световен мащаб се изчерпват

2025 година е била една от най-сухите години за реките в световен мащаб. Данните от новия доклад на Световната метеорологична организация сочат, че сладководните ресурси се изчерпват, а в глобалния воден цикъл се наблюдава тревожен дисбаланс.

Светът бързо изчерпва своята „спестовна сметка“ от сладка вода, предупреди генералният секретар на Световната метеорологична организация при представяне на основните заключения от доклада за водните ресурси през 2025 година.

Селесте Сауло, ген. секретар на СМО: "Миналата година беше една от най-сухите по отношение на речния отток за последните 35 години."

Сухоземните запаси от сладка вода (подпочвени води, езера, почвена влага, сняг и лед) показват трайна тенденция към спад от 2014 година насам. В периода 2022–2025 г. е отчетено трайно изчерпване на подземните води в големи части от Централна и Източна Европа, Северна Америка, Близкия изток и Индия. През миналата година близо 42% от земната суша е имала водни резерви под нормалните нива, сочат данни от новия доклад. Освен, че намаляват като количество, сладководните ресурси са все по-неравномерно разпределени в различни райони по света.

Уейн Дженкинсън, директор на Отдела по хидрология, СМО: "През 2025 г., както и през последните седем години, разпределението на водата по света се различава от това, което наблюдавахме през предходните три десетилетия. Често водата не е там, където ни е нужна, нито пък я има тогава, когато ни е необходима."

Изследванията показват загуба на ледена маса по света за четвърта поредна година. Само през 2025-та са изгубени около 408 гигатона лед, което е допринесло за повишаване на морското равнище с малко над един милиметър.

Уейн Дженкинсън, директор на Отдела по хидрология, СМО: "Региони с по-малки ледници, като Централна Европа, Кавказ, западната част на Канада и САЩ, може вече да са достигнали точката, която наричаме „пик на водния отток“. След този момент ледникът осигурява по-малко количество стопена вода всяка година, просто защото е останал по-малко лед за топене."

снимки: илюстративни

Аномалиите, подхранвани от климатичните промени, се превръщат в новото нормално за оттока на повечето реки, обобщават учените. Те призовават за спешно подобряване на споделянето на хидроложки данни и изграждането на системи за ранно предупреждение с цел по-ефективно управление на водната криза.