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Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 02:57 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Премиерът Румен Радев очаква честни и свободни избори, цел, която постави пред политическото и професионалното ръководство на МВР на днешното Национално съвещание на полицията. Сред приоритетите пред органите на реда Радев определи борбата с наркотрафика, катастрофите, корупционните и олигархични модели.

Колкото години у нас е демокрация, толкова години се правят опити вотът по време на избори – да бъде изкривен, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на Националното съвещание на полицията преди президентските избори.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Погледите са вперени в нас и задачата да бъде осигурен честен вот от страна на българските граждани, който правилно и вярно отразява резултата от тяхната воля тежи върху МВР."

Премиерът изрази очаквания за свободни и прозрачни избори.

Румен Радев, министър-председател: "Не може да определя политическия резултат, но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така, че всеки български гражданин да може да упражни свободно своя вот."

Изпълняващата функциите главен прокурор и шефът на ДАНС също взеха участие в националното съвещание.

Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор: "Противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите, и особено тези, свързани с незаконното финансиране на изборите, с подмяната на вота на българските граждани, все повече се усложнява."

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Агенцията изготви предписание за предприемане на мерки за киберсигурност, които се предоставят на всички стратегически обекти в страната."

Освен предстоящия президентски вот, премиерът поиска от полицията засилване на мерките към противодействието на трафика и разпространението на наркотици, борбата с пътния травматизъм, разграждането на корупционния модел и пресичането на нелегалната миграция. И обвърза визията на полицаите с нивото на престъпност.

Румен Радев, министър-председател: "Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления и закононарушения, само че вие трябва да ги разкриете, покажете, осветлите и да ги пресечете. Там, където има наистина приятни, стегнати, оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско."

снимки: БТА

От своя страна премиерът обеща държавата да бъде гръб на полицаите при разкриването и предотвратяването на закононарушения.

#главен прокурор Ваня Стефанова #премиера Румен Радев #Иван Демерджиев #подготовка за изборите #Пламен Тончев #МВР

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