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Прокурорската колегия номинира Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Прокурорската колегия номинира Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Снимка: БТА
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор, след като мандатът на настоящия - Ваня Стефанова, изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание.

Ако Лазарова се съгласи предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е заместник-главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.

Досегашният и. ф. главен прокурор е Ваня Стефанова. Тя пое поста през април от Борислав Сарафов. Според Закона за съдебната власт постът на и. ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

#Магдалена Лазарова #Ваня Стефанова #прокурорска колегия #главен прокурор #ВСС

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