Докато в Берлин Коалицията на желаещите се събира, за да обсъди подкрепата за Украйна, гаранциите за сигурност и общата позиция за преговорите с Русия, у нас Радев е решил да изнася лекции по военно дело - без да дава отговор как неговото правителство ще защити хората и корабоплаването в Черно море. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, по повод днешното изказване на премиера, съобщиха от формацията.

Според Мирчев, когато Радев признава, че нямаме необходимите способности срещу дроновете, той дължи план за осигуряването им. Съюзническа помощ, средства, срокове и отговорност. “Обяснението защо не можем да се защитим не е стратегия за защита - то е единствено израз на безпомощност.”

Депутатът допълни, че “същата подмяна виждаме в разказа му за войната. Русия подценила украинската съпротива, Украйна сгрешила с контранастъплението. Така нападението и защитата се подреждат като съпоставими стратегически грешки. Но проблемът с руското нахлуване не може да се представя като неточна прогноза на Кремъл - проблемът е решението да се нападне суверенна държава.

Европейската подкрепа за Украйна Радев постоянно нарича ескалация. Като отговор на руската сила предлага съобразяване с нея. Логиката на позицията му е, че ядрените заплахи на Русия трябва да водят до ограничаване на помощта за Украйна. Така Кремъл получава потвърждение, че шантажът работи. Радев иска Европа да има тежест в преговорите, а България остава извън Коалицията на желаещите и с неясни резерви към декларацията от Дъблин. Европейското влияние изисква обща позиция и действия.”

ДБ настоява правителството да публикува точните си възражения и да обясни какъв български интерес защитава с тях - “вчера обаче Прогресивна България и Възраждане скриха премиера от изслушване по темата. Затова от Демократична България настояваме и за КСНС - за конкретни решения за морската сигурност, необходимата помощ от съюзниците и позицията на България в преговорите. Докато съюзниците ни обсъждат как да осигурят защита, Радев унижава България, като обяснява защо защитата е невъзможна или опасна. Когато липсват способности, работата на управлението е да ги осигури.”

“България има нужда от управление със способност да защитава гражданите си, вместо да ги убеждава, че навеждането пред Кремъл е единственото възможно решение. Страхът на Радев не може да определя границите на българския суверенитет,” заяви Мирчев.