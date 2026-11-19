Административният съд във Варна образува дело по жалба на областния управител на област Варна – Марио Смърков, срещу разрешение за строеж, издадено от главния архитект на Община Варна. Става дума за изграждането на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД. В жалбата се твърди, че разрешението за строеж е нищожно, тъй като имотът е изключителна държавна собственост и разрешение за строеж може да издаде единствено министърът на регионалното развитие и благоустройството, но не и главният архитект на общината.

Припомняме, че през 2011 г. заместник областният управител на Варна издава акт, с който теренът от изключителна държавна собственост става частна държавна собственост. Този акт е използван като основание за издаването на разрешението за строеж. През 2023 г. областният управител Марио Смърков е сезирал Министерството на регионалното развитие и благоустройството за променения статут на имота. На 22 януари 2024 г. актът е отменен. Въпреки това, близо девет месеца по-късно, главният архитект на Община Варна издава заповед, с която допълва разрешението за строеж. Държавата не е уведомена. С жалбата си до Административния съд областният управител иска разрешението за строеж да бъде обявено за нищожно.