Апелативният съд в Пловдив даде ход на делото срещу 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество на Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Преди заседанието адвокатът на обвиняемия Красимир Елдъров поиска делото да се гледа при закрити врата заради необходимостта да не се разгласяват публично факти и обстоятелства от личния живот на лицата по делото. Вторият мотив е да не се разкрива държавна тайна.

Адвокат Елдъров поиска по-лека мярка за неотклонение спрямо Дечев - "парична гаранция" или "домашен арест". Преди заседанието прокурорът по делото Николай Божилов заяви, че ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В момента се очаква определението на Апелативния съд.