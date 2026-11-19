Софийският окръжен съд остави в ареста Емил Георгиев. На 15 ноември 26-годишният граничен полицай блъсна и уби с автомобила си 18-годишно момиче в Драгоман. Съдът прецени, че има опасност Георгиев да извърши друго престъпление. Не се е повлиял от наложените му санкции за шофиране с превишена скорост. Съдът го определи като недисциплиниран водач. Като полицейски служител е трябвало да опази обществения ред и като овластено лице е трябвало да бъде изключително внимателен.

Прокуратурата: "Над 10 свидетели са потвърдили, че Георгиев е управлявал автомобила и е блъснал младото момиче. Три пъти обвиненият е санкциониран за превишена скорост, шофьорска книжка има от 4 години. 1,63 промила на място в отчел дрегерът."

Кръвната проба е показала 1,58 промила алкохол в кръвта и наличие на тетрахидроканабинол, вещество, което се намира в канабиса.

С мотив, че обвиняемият може да се укрие - обвинението поиска задържане под стража.

Защитата поиска по-лека мярка с мотив, че още не е готова автотехническата експертиза. Въпреки нарушенията, адвокатът му го заяви, че Георгиев не е рисков шофьор.

Пред съда Емил Георгиев каза една дума: "Съжалявам"

Мярката подлежи на обжалване пред Апелативния съд.