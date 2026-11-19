Пловдивският апелативен съд остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество на Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Решението на съда е окончателно и мярката не подлежи на обжалване.

Красимир Елдъров, адвокат на Атанас Дечев: „За мен всяка друга мярка може да изпълни тези функции на мярката за неотклонение. Досега по това дело никой от разпитваните, а те не са един и двама, не дава обяснения. Казва, че няма нищо общо с това обвинение и не разкрива повече подробности за своята теза. Това може да направи във всеки момент. Това е правото да дава или да не дава обяснения.“