По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен тази седмица бяха арестувани трима заподозрени в рамките на разследване за многомилионна измама с ДДС. Арестите са извършени в България, Нидерландия и Полша. В тези държави бяха проведени също така претърсвания и изземвания.

Разследваната престъпна група е заподозряна в организирането на трансгранична „въртележка“ за измама с ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между държавите членки, които са освободени от данък върху добавената стойност.

Според данните, групата е продавала слушалки AirPods чрез дружества и т.нар. „липсващи търговци“ (missing traders), базирани в Германия и България. Само действията на тези заподозрени вероятно са причинили данъчни загуби в Германия, оценявани на 23 милиона евро.

Със съдействието на националните органи на България, Германия, Нидерландия и Полша бяха извършени претърсвания в обекти, свързани със заподозрените лица и разследваните дружества.

Тези следствени действия са част от разследването „Мидас“, насочено срещу транснационална престъпна група, стояща зад схема за измама с ДДС на стойност 195 милиона евро, включваща продажбата на смартфони, дребна електроника и предпазни маски за лице.