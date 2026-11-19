Движението по Кримския мост е временно спряно заради нова атака, съобщи назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов и добави, че в момента се прави оценка на щетите, предадоха агенциите.

"След нова атака срещу Кримския мост движението е временно спряно. Всички отговорни служби са на работните си места. В ход е оценка на нанесените щети", написа Аксьонов в Телеграм профила си.

Нападението е трето за тази седмица срещу съоръжението, което свързва континентална Русия с Крим, който Москва анексира през 2014 г.

Това е сериозен удар за президента Владимир Путин преди срещите му с американския и китайския си колега по-късно днес, отбелязва Ройтерс.

Деветнайсеткилометровият мост е знаков проект за руския лидер, който го откри лично през 2018 г., и е символ на руската привързаност към полуострова.

По-рано тази седмица украински дронове и ракети разрушиха средната част на моста, което причини рухване в морето на арката над автомобилната секция на съоръжението. По средата на моста се образува зееща празнина, според видеокадри и снимки, чиято достоверност е проверена от Ройтерс.