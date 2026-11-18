Сериозната уравниловка във величината на получаваните пенсии у нас, като не се отчита в достатъчно значима степен връзката принос за осигурителната система и величината на получаваната пенсия остава сред сериозните проблеми пред системата на общественото осигуряване през 2027 г. Това е записано в анализ на Фискалния съвет на бюджета на ДОО за догодина.

От Съвета допълват, че 45,5% от пенсионерите получават минимална или социална пенсия, а коефициентът на заместване спада до 51,6%.

В тази връзка Фискалният съвет препоръчва реформата в пенсионния модел да се насочи към стимулиране на развитието на втория стълб и засилване на капиталово-покривния елемент в пенсионния доход.

Не следва да се допуска пренасочване на вноски от универсалните пенсионни фондове към ДОО. Това ще намали временно касовия недостиг, но ще увеличи бъдещите задължения на първия стълб, пишат още от съвета.

По отношение на изравняването на осигурителната тежест на държавните служители и магистратите с всички останали заети лица, Фискалният съвет потвърждава категоричната си подкрепа.

Считаме, че за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори правилата трябва да бъдат еднакви за всички, т.е. в обхвата на реформата следва да се включат и заетите в сектор „Отбрана и сигурност“, допълват още от съвета.

Те припомнят, че в бюджета на ДОО за догодина увеличението за пари за пенсии е над 1 165 млн. евро или ръст от 8,6%, като ръстът се дължи предимно от номиналното увеличение на размера на пенсиите, тъй като броят на пенсионерите се очаква да се увеличи само с 0,44%.

Като дял от БВП разходите за пенсии се запазват на 10,4% защото растат с темп, близък до номиналния растеж на БВП. Основен фактор за годишното нарастване на разходите за пенсии има ежегодното им осъвременяване в средата на годината.

Планираните разходи за социални помощи и обезщетения през 2027г. възлизат на 1 744,9 млн. евро, а увеличението спрямо плана за 2026г. е с 91,3 млн. евро или с 5,5%.

Половината от увеличението е за обезщетения за безработица поради увеличените минимални и максимални дневни ставки. Планирано е и увеличение на обезщетението за майчинство през втората година с 12,8%, но въпреки това общите разходи за него нарастват само с 2%.

Поддържането на балансиран бюджет на социалното осигуряване е възможно благодарение на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига. Приходите от осигурителни вноски се увеличават с по-бърз темп от този на разходите (11,9% срещу 8,3%), което се отразява положително на дефицита. Подобрението обаче е постигнато основно чрез административно повишените осигурителни прагове, а не чрез структурни мерки, пишат още от Фискалния съвет.

По отношение на НЗОК, от съвета пишат, че въпреки че растежът на разходите е по-нисък от предишни години, структурата на разходите остава непроменена.

Сред критиките към бюджета за здраве е тази, че болничната помощ и лекарствата формират близо три четвърти от здравноосигурителните плащания и над 70% от увеличението им, а заявеният приоритет на извънболничната помощ и профилактиката не намира достатъчно отражение в разпределението на средствата.

От съвета препоръчват преглед на разходите в здравеопазването по подхода, препоръчван от ЕК, с количествени цели и показатели за резултат.

Настоява се за реструктуриране на болничната помощ и пренасочване на дейности към извънболничната помощ, заплащане на изпълнителите, обвързано с качество и резултати, намаляване на директните плащания на домакинствата, както и ефективност на използване на лекарствата вместо ограничаване.

От Фискалния съвет настояват и за нов модел на плащане на болниците.