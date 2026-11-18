Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер е регистрирано тази нощ в Румъния. Трусът е усетен в много градове на Северна България.



Трусът е регистрират в 2.48 часа в района на Вранча. Епицентърът е на около 200 км от Русе. Жители на града съобщават в социалните мрежи, че продължителността е била между 10 и 15 секунди, като някои са получили и предупредителни известия на телефоните си.

Трусът е усетен още в Силистра, Варна, Шумен, Добрич, Велико Търново и Монтана. За момента няма данни за пострадали и щети.

Земетресение е регистрирано и в района на Смолян. По данни на Геофизичния институт на БАН трусът е бил с магнитут 3,7 по Рихтер и е регистрирано в 3.16 часа.