Александър Везенков за пореден път показа защо е звезда от световна величина и лидер на Олимпиакос, който изкова втори пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се върнаха от ада и оцеляха срещу Макаби Тел Авив с 97:95 след продължение в среща от 12-ия кръг, изиграна в зала "Спирус Киприану", Лимасол. Селекцията на Йогос Барцокас трябваше намери спасение във финалните акорди, а в герой се превърна именно лидерът на гърците с феноменален кош зад центъра, пращайки мача в допълнителни 5 минути, в които бе изкован и драматичният успех срещу състава на Одед Каташ.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и се превърна в кошмар за израелците. Българският национал изнесе един от най-добрите си мачове в офанзивен план в своята кариера, като помечта и за дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с фамозните 37 точки, допълнени от 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за почти 40 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/9 от средна дистанция, 6/10 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари, а всичко това му донесе коефициент на полезно действие от 41.

В стартовата петица попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който се отчете с по-скромна продукция. Американецът с български паспорт завърши с 6 точки, 1 борба и 6 асистенции за 25 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 отвъд дъгата.

По този начин "червено-белите" се изкачиха на върха във временното класиране в турнира на богатите с девет победи и три загуби, а израелците са на обратния полюс и заемат незавидната 18-та позиция. На 20 януари (петък) Везенков, Милър-Макинайър и компания ще домакинстват на Реал Мадрид, докато Макаби ще приеме Дубай ден по-рано.

SASHA MONSTER PERFORMANCE CORY JOSEPH GAME-WINNER @Olympiacos_BC takes the W #EveryGameMatters https://t.co/C9rMsqikaM — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Успешните снаряди от далечна дистанция, особено дело на Александър Везенков и Тайсън Уорд, предоставиха възможността на символичните гости да установят двуцифрено надмощие още в откриващите минути. Израелците надигнаха глава чрез Даниъл Тайс, но Еван Фурние пое щафетата и спря устрема им, за да тласне гърците с 10 точки актив в края на встъпителния период.

Наказателната акция на Везенков бе достатъчна за „червено-белите“ да властват още по-стабилно в следващата десетка. Ям Мадар бе единственият лъч надежда за израелците, а тимът от Пирея се възползва от този факт и се оттегли в съблекалнята при 49:36.

Тайс и Мадар се превърнаха в основните фактори, дали сили на „делфините“ за нов щурм на старта на третата част. За пореден път актуалните първенци на Гърция имаха своите аргументи в офанзивен план, за да си извоюват 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Кийтън Уолъс и Джими Кларк попаднаха под светлините на прожекторите при откриването на заключителната четвърт, което доведе и до пълния обрат за отбора от Тел Авив. Коди Милър-Макинтайър спря пропадането на символичните гости, но Бонзи Колсън осигури на действащите шампиони на Израел. В този момент Везенков даде да се разбере, че гърците няма да се предадат, оставяйки живи надеждите им за успех за точка пасив. Тройка на Кларк и два точни наказателни удара на Джейлън Хоард изведоха израелците до плюс 5 с 16 секунди, оставащи на часовника. Донта Хол отговори от наказателната линия в ответната атака. Мадар пропусна почти със сирената и топката стигна до Везенков, който изстреля зад центъра и с феноменален кош остави развръзката за продължението.

SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Допълнителните 5 минути се превърнаха в надстрелване, като Везенков продължи да изумява за „червено-белите“, докато Уолъс и Колсън отговаряха за „делфините“. Именно тройка на Уолъс изведе отбора от Тел Авив във финалните 28 секунди с 4 разлика. Фурние напомни за себе си и също с далечен снаряд доближи тима от Пирея до минус една. Последва грешка на Кларк и Джоузев отговори с успешна стрелба зад дъгата. В ответното нападение Мадар не успя да върне жеста и всичко приключи.

CORY JOSEPH WINS IT FOR @Olympiacos_BC IN OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/QOpEAaVtGp — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Еван Фурие блесна за Олимпиакос с 16 точки, включително и с 5 успешни стрелби от далечно разстояние. Кори Джоузеф записа 14, 5 асистенции и 4 точни шута от далечна дистанция.

Кийтън Уолъс отвърна за Макаби с 18 точки и 4 тройки. Джими Кларк завърши с 15, 5 борби и 7 асистенции. Ям Мадар има 12 и 6 завършващи подавания, Бонзи Колсън и Даниъл Тайс (6 овладени под двата ринга топки) реализираха по 10.