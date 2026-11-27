В Пловдив се ражда не просто нов спортен отбор, а цяла общност - параатлети тренират баскетбол. В инвалидните си колички се готвят за първото по рода си Държавно първенство.

В залата звукът на баскетболната игра има различен ритъм, но същата страст. А ограниченията на спортистите остават още преди съблекалнята. От няколко месеца в Пловдив се пише нова страница в българския спорт. Ражда се отбор по баскетбол на колички с марката "Локомотив Пловдив". В основата на всичко стои Тина Димитрова - треньор с десетилетен опит в работата с деца със специални потребности и параатлети. Мисия, която тя пренася у нас след години работа в Италия.

"Събраха се няколко човека и решихме да направим тренировки заедно. Така се роди идеята, да направим баскетбол в колички. Ръководството на Локомотив Пловдив прие с отворени обятия идеята да имаме отбор с колички, така че започваме", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

За играчите всяка тренировка е много повече от спорт. Тя е дълго чакана възможност и глътка въздух.

"От дълги години се мъчим да създадем баскетболен обор в Пловдив. В момента имаме перфектната възможност покрай треньорката и съответно покрай баскетболен клуб Локомотив. Тренировката носи удоволствие, движение, приятелство. Можем да се поблъскаме малко, да се позабавляваме, но най-вече е удоволствието", допълни състезателят Димитър Димитров.

Пътят към създаването на отбора минава през солидарност. Първите специализирани колички идват от София Балкан, първият клуб у нас в този спорт, създаден още през 2007 година. А в пловдивската зала взаимопомощта се вижда на всяка крачка.

"Означава много, защото много е трудно с баскетбола на колички. Няма много желаещи. Надяваме се, цялото това нещо да допринесе и да се включат още хора. Цялото нещо ме зарежда емоционално и физически, това си е вид рехабилитация", добави баскетболистът Славчо Карнолов.

Новото момиче в отбора е Ани Пачалова от Враца, където последно е работила като учител по народно пеене. Тя е с детска церебрална парализа и в ежедневието си, макар и затруднено, се предвижва самостоятелно, но в залата сяда в количката, за да открие нов хоризонт. Ани е трикратен държавен шампион по канадска борба с участие на европейски и световни първенства, но решава да опита и с баскетбола.

"Аз бях толкова въодушевена преди първата тренировка, че от вълнение не можах да спя. Нямах търпение за следващата тренировка. Силата, волята и постоянството са ключа към всеки успех. Аз като спортист мога да кажа, че без тренировка няма да стане", категорична е тя.

В залата рамо до рамо с Тина безвъзмездно помага и италианецът Маорицио Рива. Целта пред всички вече е ясна - официално Държавно първенство с подкрепата на Българската федерация по баскетбол.

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