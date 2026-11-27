Едно от емблематичните имена на българския волейбол Борислав Кьосев се върна към емоциите от спечелването на бронзовите медали на световното първенство във Франция през 1986 година. Бившият национал говори пред БНТ по време на тържеството, събрало представители на различни поколения заслужили български волейболисти.

Дори четири десетилетия по-късно спомените за паметния успех продължават да предизвикват силни емоции у Кьосев, който открои победата над домакините в началото на първенството.

"Сега, като ми задавате този въпрос, изтръпна цялото ми тяло. Спомените са много. Франция беше нещо неописуемо. Първият мач беше срещу Франция, който успяхме да спечелим, при положение че те бяха казали, че имат почивен ден с българския отбор“, сподели Кьосев.

Особено ярък в съзнанието на легендарния волейболист остава двубоят срещу Бразилия за третото място. Въпреки здравословните си проблеми тогава той е бил категоричен, че няма да пропусне възможността да се бори за медал.

"Спомням си, че тогава бях с температура. Докторът ми каза, че няма да играя. Казах му: „Докторе, четири години съм тренирал и съм чакал този момент. Забрави, че съм болен.“ Победата с 3:0 над Бразилия и бронзовите медали бяха нещо неописуемо. Върхът на цялата емоция и на всичко, което направихме за България.“

Кьосев коментира и способността на българския волейбол да преодолява трудните периоди и да се завръща сред световния елит. Според него ключът към успеха се крие в правилното съчетание между опит и младост.

"Волейболът е колективна игра. Във всяко десетилетие има по един, по двама, по трима много добри състезатели от световно ниво. За да изградиш един отбор, трябва да намериш баланса между опитни състезатели и млади таланти.“

Бившият национал изрази възхищението си от потенциала на настоящото поколение български волейболисти и подчерта, че страната ни продължава да създава състезатели от световна класа.

"Сега виждаме какво прави това поколение, защото то е съставено от страшно много таланти. България е волейболна страна и затова излизат такива таланти, които ни дават тази радост и ни държат на световно ниво“, завърши Борислав Кьосев.

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