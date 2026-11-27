В края на мача български фенове са показали нацитски символи и тогава е последвало сбиването, заяви почетният консул на България в Марсилия Мирей Мартен в „Денят започва“ след сблъсъците по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски.

Мирей Мартен, почетен консул на България в Марсилия: "Вчера бях на стадиона и останах дълго след края на мача. Това, което мога да кажа, е, че в началото на мача фенове на Олимпик Марсилия са изстреляли димки към българските фенове, но веднага са се намесили служителите, отговарящи за сигурността на стадиона. На стадиона имаше много охранители. В първите моменти на първия инцидент те реагираха веднага. В края на мача други лица, които не са били в специално защитената зона, са направили нацистки знаци и символи и тогава е последвало сбиването. 11 души са били ранени, петима от тях са били в тежко състояние."

Мирей Мартен, почетен консул на България в Марсилия: "Когато си тръгнах в полунощ, имаше петима българи в болница. Към момента нямаме информация."

Тя допълни, че няма информация за българин в тежко състояние.

Мартен коментира, че снощи е останала на стадиона в Марсилия до напускането на всички български фенове. Привържениците на Левски са били ескортирани до специално определена метростанция, откъдето са стигнали до хотела си без проблеми.

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