Роднини и приятели на тримата загинали при тежката катастрофа на Околовръстното шосе в Пловдив се събраха на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Година след трагедията близките продължават да настояват за по-тежко наказание за шофьора на камиона, който получи 10 години затвор. Днес Върховният касационен съд разглежда жалбата срещу присъдата.

Тежката катастрофа стана преди година на Околовръстното шосе в Пловдив, когато загинаха трима членове на едно семейство. Шофьорът на камиона Джунейт Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода, след като призна вината си и делото беше разгледано по съкратената процедура.

Според данните от разследването камионът се е движил със скорост от около 90 км/ч при разрешени 60 км/ч. Тежкотоварният автомобил навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в леката кола, в която пътувало семейството.

Днес близките на жертвите оспорват размера на наказанието и очакват върховните магистрати да се произнесат по жалбата им.

След около час Върховният касационен съд ще разгледа делото.

Вижте прякото включване на Виктория Николова.