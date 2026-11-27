БНТ продължава да следи темата с липсата на топла вода и парно в "Студентски град". Вчера след среща между институциите стана ясно, че се създава кризисен щаб между “Топлофикация”, Столична община и висшите учебни заведения за по-бързото решаване на проблема в общежитията.

Кметът на София не се ангажира със срок за нормалното възстановяване на топлоподаването в Студентски град, както и в останалите райони на София.

Студенти разказват:

"От доста време нямаме вода. Аз съм четвърти курс в момента. Още от първи курс топла вода има доста рядко. Има часови диапазони, в които въобще няма никаква вода. За мен това не е нормално. През XXI век да нямаме най-елементарните условия от рода на топла вода и отопление. А в доста от другите блокове чувам, че нямат и ток. Моят най-добър нов приятел е каната." "Основно съм пускала жалби до любимата на всички „Топлофикация“. Звъняли са ми, но никога не видяхме тези хора да направят нещо по въпроса. Може да се види – жалбите датират отпреди една-две години. Интересното е, че връзката между водата и отоплението тук е обратно пропорционална. Ако има отопление, няма топла вода. Ако има топла вода, просто няма отопление. И така става един кошмар човек да се изкъпе.

Очакваме сметките за ток да са по-високи, защото консумацията е голяма, заявяват студенти. Те поставят и въпроса защо проблемите не са били отстранени през лятото, когато студентите са били значително по-малко.

Ситуацията е тежка, правим всичко възможно да се справим с нея. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Васил Терзиев, кмет на София: "Трябва да се направят изключително големи инвестиции. В средносрочен план имаме идея какво трябва да се случи до следващия отоплителен сезон – да създадем кризисен щаб, за да може в реално време да се вижда какъв е напредъкът по всички аварии и текущи ремонти. Плановите ремонти приключват в следващите две седмици. Много важно е също така да получим необходимата помощ от държавата."

Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети: "Не съм много впечатлен от вчерашната среща, която се проведе, защото няма ясни и конкретни ангажименти. Решение за студентската общност няма да има, което е недопустимо. През XXI век да сме без топла вода и нормални хигиенни условия е изключително смешно. Резултат от вчерашната среща няма и ще уведомя колегите, че скоро няма да има решение на проблема. Тъй като започват отново политическите разговори и обвиненията за стари ангажименти, които не са изпълнени, но това нас не ни топли. Температурата тази сутрин беше минус 2 градуса. Очаква се събота и неделя да бъде изключително студено и аз бих попитал всички заинтересовани страни как студентската общност да се справи, по какъв начин да се стоплим, как да се изкъпем и как да обясним на колегите, които са събрали подписка, че няма да има решение на проблема."

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