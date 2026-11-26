Полицаи в Слънчев бряг откриха и върнаха изгубени 18 000 евро на мъж, забравил чантата си върху покрива на автомобила. Случаят е от вчера, 25 ноември.

Около 6.40 часа сутринта мъжът потеглил по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, без да осъзнае, че е оставил чантата си върху колата. В нея се намирали голямата парична сума и документи.

След като установил липсата, той потърсил съдействие от полицията в Слънчев бряг. Със случая незабавно се заели дежурният офицер Тодоров и началникът на „Криминална полиция“ Атанас Стамболиев.

Само за около два часа полицейските служители Халил Халил и Радостин Топалов успели да открият парите и да ги върнат на собственика им.

Мъжът изрази благодарността си към полицаите за проявения професионализъм, бързата реакция и оказаната помощ.

„Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР“, споделя той.

Към момента няма подробности за обстоятелствата, при които е открита паричната сума.