Жители на три общини от област Видин протестираха заради лошото състояние на път, който ги свързва. Отсечката е част от републиканската мрежа, но от десетилетия не е ремонтирана, а достъпът до населените места с предимно възрастно население, е силно затруднен.

Проблемите за хората са ежедневни, и то от години, казват протестиращи.

Илияна Спасова: "Пътят не е правен поне от 50 години. Ако нещо стане на някой от тези възрастни хора, линейката отказва да идва." - На доизживяване сме.

Заради състоянието на пътя, до някои от селата в Община Грамада автобус достига само веднъж седмично. Хората разчитат единствено на социалния патронаж за най-необходимото.

Виолета Тошева, заместник-кмет на Община Грамада: "Ежедневно наша кола ходи да обслужва жителите, тъй като там няма магазин, няма лекар и ежедневно им караме хляб и други продукти от първа необходимост и лекарства." Иво Рангелов: "Последните пет години активно питаме тука, молим се, обещанията са... отговорите идентични – пътят ще бъде даден за проектиране, пари за почистване няма и това е."

Протестиращите настояват за ремонт на пътя с конкретни срокове, в които да бъде изпълнен, както и за адекватната му поддръжка.